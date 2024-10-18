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«Работаем над новыми контрактами Араухо, де Йонга и Педри. Контракт Гави также будет продлен». Лапорта о будущем игроков «Барсы»

Жоан Лапорта высказался о продлении контрактов игроков «Барселоны».

«Мы работаем над новыми контрактами Араухо, де Йонга и Педри.

Срок действия соглашения Рафиньи истекает в 2027 году.

Я могу подтвердить, что контракт Гави также будет продлен», – сказал президент каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что клуб намерен заключить новый контракт с Гави, как только 20-летний полузащитник вернется на поле после восстановления от травмы крестообразной связки и мениска.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoФренки де Йонг
logoРафинья Диас
logoРональд Араухо
logoПедри
logoГави
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2515 октября, 17:20
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