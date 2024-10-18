«Работаем над новыми контрактами Араухо, де Йонга и Педри. Контракт Гави также будет продлен». Лапорта о будущем игроков «Барсы»
Жоан Лапорта высказался о продлении контрактов игроков «Барселоны».
«Мы работаем над новыми контрактами Араухо, де Йонга и Педри.
Срок действия соглашения Рафиньи истекает в 2027 году.
Я могу подтвердить, что контракт Гави также будет продлен», – сказал президент каталонского клуба.
Ранее сообщалось, что клуб намерен заключить новый контракт с Гави, как только 20-летний полузащитник вернется на поле после восстановления от травмы крестообразной связки и мениска.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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