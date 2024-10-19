Шахин о 2:1 с «Санкт-Паули»: «Не ожидал, что они будут обороняться так глубоко. Хорошо, что «Боруссия» сохранила хладнокровие и не поддалась безрассудству» 

Нури Шахин оценил победу «Боруссии» над «Санкт-Паули» (2:1) в Бундеслиге.

«Я не ожидал, что «Санкт-Паули » будет обороняться так глубоко. Но, думаю, мы играли хорошо, сохраняли спокойствие, меняли игру, использовали кроссы. Хорошо, что ребята сохранили хладнокровие и не поддались безрассудству.

В первые 15 минут после перерыва нам не хватало структурности. Потом мы пропустили гол после явного офсайда. Хорошо, что после этого удалось выправиться, войти в колею было непросто.

Один великий тренер сказал: «Если к 60-й минуте против глубоко обороняющегося соперника счет 0:0, то вы свое в итоге возьмете». В конце концов они устали. Нужно было забить второй гол, и все было бы для них кончено. Я и не рассчитывал, что мы выиграем 7:1», – сказал тренер дортмундской «Боруссии ».