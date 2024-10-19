Смит-Роу об уходе из «Арсенала»: «Я хотел играть, снова стать счастливым. Нет никаких плохих чувств к клубу, но иногда нужно думать, что лучше для тебя»

Эмил Смит-Роу высказался об уходе из «Арсенала».

Воспитанник «канониров» покинул клуб этим летом, перейдя в «Фулхэм » за 34 млн фунтов.

«За последние два сезона я не играл так много, как хотел, и в глубине души я всегда желал снова стать счастливым.

Я хотел играть. Иногда нужно думать, что лучше для тебя. Я всегда стремлюсь ставить свой клуб на первое место, но в то же время я должен сделать себя счастливым. Это было, вероятно, самое трудное решение, которое мне пришлось принять. Но я поговорил с семьей, и мы решили, что оно будет лучшим для меня.

Проходя через академию, все, чего ты хочешь, это просто играть за свой клуб. Как я уже сказал, у меня нет никаких плохих чувств или чего-то еще. Я все еще поддерживаю их и общаюсь с несколькими парнями. Это та же любовь», – заявил Смит-Роу .

Также 24-летний игрок поделился эмоциями от голов и результативных передач, сделанных в новом сезоне.

«Это было облегчение. Просто потому, что у меня давно не было такого чувства. Трудно объяснить его. Просто понять, что ты забил гол, и все смотрят на тебя. Я действительно скучал по этому ощущению. Это буквально затягивает. Ты хочешь знать, как это будет завтра и послезавтра», – добавил полузащитник «Фулхэма».

На счету англичанина 2 гола и 1 результативная передача в 7 матчах АПЛ . Его полная статистика доступна по ссылке .