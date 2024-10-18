Кто нужнее: Салах или Палмер? А Трента оставлять? Кого брать в фэнтези АПЛ

Идеи опытных игроков перед 8-м туром в фэнтези АПЛ. Дедлайн – днем в субботу.

Что будете делать с игроками «Ливерпуля» и «Челси»?

Топ-матч – всегда вопрос, кого из лидеров оставлять.

Nikita Repin

Шесть лет в фэнтези. Лучший результат – 48-е место в РПЛ.

– Не думаю, что мы увидим на «Энфилде» голевую феерию. Многие игроки после сборных, матч статусный, да и в целом «Ливерпуль» при Арне Слоте играет весьма рационально. У большинства Коул Палмер и Мохамед Салах в полузащите, трогать их в этом туре, наверное, не стоит.

От игроков обороны я бы избавился, держа в уме выезд того же «Ливерпуля» в следующем туре к «Арсеналу». Но если есть Ибраима Конате / Трент Александер-Арнолд и необходимость потратить замены на что-то более важное, их можно оставить, так как «Ливерпуль» вполне может сыграть на ноль.

dmitrydias

Более восьми лет в фэнтези АПЛ.

– Оставил бы имеющихся, докупать бы не стал. Палмер и Салах (они ведь уже есть у вас в составе, правда?) в топ-3 по очкам, убирать их нет смысла, несмотря на календарь. В этом матче фаворит «Ливерпуль», но предсказать, как на самом деле закончится игра, сложно, потому что обе команды в хорошей форме. Не удивлюсь ни голевой феерии, ни 1:1. Дальше у команды Слота «Арсенал», новые игроки ни к чему, а под «Ньюкасл» можно будет добрать кого-то из «Челси» уже в следующем туре.

Алексей Соловьев

10 лет играет в фэнтези АПЛ, славится нетривиальным подходом и подвергает сомнениям очевидные вещи. Автор телеграм-канала Меня терзают смутные сомнения .

– Примерно равная ситуация в командах с точки зрения фэнтези. Есть явные Салах и Палмер, за египтянина более стабильная и выстроенная игра команды в целом, но минус – цена. Англичанин, пожалуй, более яркий лидер и собиратель фэнтези-очков. Календарь у обоих одинаково сложный. Специально менять одного на другого, на мой взгляд, не очень разумно. Иметь в составах обоих – счастье.

А если еще и Эрлинг Холанд с Букайо Сака – это как купить 16-й айфон Про Макс в кредит при зарплате 40к. Безусловно круто, но расплачиваться постоянно больно. Я по-прежнему считаю неоправданно дорогим Трента. На защите «Челси» даже останавливаться не буду. Но правило простое: все дорогие должны быть в старте. Да-да, даже Николас Джексон «Освобожденный» – он получит дежурную желтую, а на 68-й минуте его поменяет Кристофер Нкунку.

Пара лучших защитников на ближайшие 3-4 тура – кто это?

Чтобы не менять постоянно.

Nikita Repin: угадывать с защитниками именно под сухой матч в этом сезоне – по сути пальцем в небо. Потенциально неплохой календарь у «Эвертона»: «Ипсвич», «Фулхэм» и «Саутгемптон», но тут никаких гарантий даже на один сухарь. Хороший календарь у «Ноттингема»: «Кристал Пэлас», «Лестер» и «Вест Хэм». Но я бы все же ориентировался на тех, кто может занести, поэтому – Педро Порро и Рико Льюис.

Хотя с учетом плохой игры в обороне «Вулверхэмптона» и «Саутгемптона» более разумно вложиться в полузащитника «Манчестер Сити» вторым слотом. Если не Льюис, пусть будет Ола Айна из «Фореста». Защитников «Арсенала» не рассматриваю, так как у них много травм – это может сказаться на командной игре.

dmitrydias: жаль, что нельзя обойтись без защитников вообще! Клубы с традиционно хорошей обороной играют с сильными соперниками. Если верите в защиту «Ливерпуля» (два пропущенных в АПЛ) или, например стандарты «Арсенала», можно выбрать кого-то оттуда. Если рассматривать менее стабильные клубы и отталкиваться сугубо от удобства календаря, можно попробовать взять защитников «Манчестер Юнайтед» (Диогу Далот), «Эвертона», «Лестера» (Джеймс Джастин) или «Ноттингема». В последних двух командах можно найти дешевые варианты, играющие по 90 минут.

Алексей Соловьев: предстоящие три тура хороши с точки зрения защитных дифференциалов. Особенно если рассматривать с позиции цена/качество. Сухие матчи «Манчестер Сити» как всегда ожидаются, но верится в них, если честно, не очень. Зато Рико Льюис играет практически «десятку», можно смело рассчитывать на результативные действия, да и при цене 5,5 он вообще претендует на мастхэва (где-то на Альбионе хитро улыбнулся один Лысый Шарлатан).

У неожиданно хорошего по цифрам и игре «Фулхэма» есть реактивный Энтони Робинсон с прекрасным атакующим потенциалом. Если бы еще Адама Траоре научили попадать по воротам, этот потенциал мог бы привести к еще более внушительным фэнтези-очкам американского защитника.

Прекрасным выбором будет и Лейф Дэвис, главный по стандартам и кроссам с игры в «Ипсвиче», тем более и Лиэм Делап начал забивать. Ола Айна или Алекс Морено – отличные варианты из крепкого «Фореста». Место Айны в старте более очевидно, зато Морено исполняет стандарты. Для совсем фанатов рекомендую закупиться защитниками «Манчестер Юнайтед» – слышал, что их главный тренер невероятно доволен четырьмя сухими матчами в стартовых турах, при 14-м месте в таблице с разницей в «-3». Так что Харри Магуайр и Джонни Эванс могут пригодиться.

Из личного: рассчитываю, что в ближайших матчах должен забить Джеймс Тарковски, буду внимательно наблюдать за Юкинари Сугавара – что-то все-таки в этой саутгемптоновской «тойоте» есть.

Какой матч будет самым результативным, а какой – наоборот?

Где ловить голы, а где – сухари.

Nikita Repin: самым результативным матчем тура жду лондонское дерби «Тоттенхэм» – «Вест Хэм», 4+ гола тут вполне реальны. Если у «Сити» будет настроение, могут разгромить «Вулверхэмптон», но все же думаю, что особо напрягаться у них нет повода. Меньше всего голов жду у «Ноттингема» с «Пэлас», каждый будет стремиться выиграть 1:0.

dmitrydias: матч «Вулверхэмптона» с «Манчестер Сити» должен получиться наиболее результативным. «Вулверз» сейчас в защите не выглядят командой, способной остановить атаку «Сити» даже без Родри и Кевина де Брюйне. Самый низкорезультативный – «Ноттингем» с «Кристал Пэлас». Наверняка получится отличное снотворное.

Алексей Соловьев: вывеска «Ноттингем» – «Пэлас», еще и в понедельник поздно вечером, автоматически навевает тоску. В любом матче «Тоттенхэма» можно смело ждать веселья, тем более с совершенно бестолковым по игре, но хорошим по подбору игроков «Вест Хэмом».

В вечернем слоте я предпочту смотреть «Саутгемптон» – «Лестер». Обе команды игрой в обороне принято сравнивать с лучшими представителями ФНЛ, при этом атакующему «Саутгемптону» жизненно нужны очки, а любящим контратаки «лисам» только этого и надо. Ни капли не удивлюсь, если последние в итоге раскатают скучные нули, а «Тоттенхэм» вообще не забьет. «Это же АПЛ, детка!» (с).

Дедлайн 8-го тура – в 14:30 мск в субботу, 19 октября. Начнем игрой «Тоттенхэм» – «Вест Хэм».

Фото: David Klein via www.imago-images, Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Richard Heathcote, Julian Finney