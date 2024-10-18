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Казанский «Сокол» выиграл у «Пари НН»-2, несмотря на удаление. Перед матчем клуб искал таролога с зарплатой 300 тысяч рублей

«Сокол» обыграл нижегородцев 2:0 в 26-м туре 4-й группы LEON Второй лиги Б.

Казанцы открыли счет на 27-й минуте – забил форвард Михаил Яковлев, на 60-й минуте другой нападающий команды Александр Циберкин получил красную карточку, а на 74-й Роман Пирмамедов забил второй мяч.

Благодаря этой победе казанцы поднялись на 4-е место в своей группе, вторая команда «Пари НН» осталась последней.

Напомним, накануне этой игры «Сокол» размещал вакансию таролога и предлагал зарплату в 300 тысяч рублей. По словам пиар-менеджера клуба, «Сокол» получил более 600 заявок, в том числе от «ведьм в третьем поколении».

Опубликовано: Sports
logoВторая лига Б
logoПари НН-2
logoТаро Даниэль
Михаил Яковлев
Александр Циберкин
logoСокол Казань
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