Артета о Тухеле в сборной Англии: «Он один из лучших в мире. Кому-то обидно, что не англичанин, но я бы гордился, что многие готовы на все, чтобы возглавить команду твоей страны»

Микель Артета высказался о назначении немца Томаса Тухеля в сборную Англии.

«Они [игроки «Арсенала », которые могут поработать с Тухелем ] многому научатся. Он, без сомнения, один из лучших тренеров мира, на мой взгляд.

Его опыт, то, как организованы его команды... Я поговорил с несколькими игроками, на их лицах сразу же появились улыбки, это хороший знак.

Я понимаю мнения и настроения на это счет, но это ответственность FA сказать: «Хорошо, первый фильтр – это только английские тренеры, или фильтр – любой тренер из любой страны, и мы выбираем лучшего на данный момент».

Я понимаю, что некоторым может быть обидно, что нет английского тренера, и история также показывает, насколько это важно, но я бы гордился тем, что многие тренеры готовы сделать все ради возможности возглавить сборную Англии.

Это связано с тем, как нас здесь принимают. Как мы любим страсть, уважение, историю и то, как здесь делаются дела. Могу сказать лично, вы чувствуете сильную связь с этим местом, даже если вы не отсюда. Я думаю, это огромная вещь», – сказал главный тренер «Арсенала».