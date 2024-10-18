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Смородская о российских тренерах: «Юран, Шалимов, Федотов уже прошли почти все команды. У нас кризис кадров, некого звать» 

Ольга Смородская высказалась о российских тренерах.

— Когда руководители клубов РПЛ зовут на работу тренеров из-за рубежа, российские тренеры обижаются, считая, что их обходят стороной. Вам понятно, почему так происходит?

—  Я не понимаю, какие тут могут быть обиды. Все «безработные» российские тренеры, как их называют, уже прошли почти все команды. Юран, Шалимов, Колыванов, Федотов, кто еще?.. Почти всех уже пробовали. Я ждала от Федотова каких-то результатов. Получилось у него один раз, больше не получилось. У нас кризис тренерских кадров. Да и везде так: трудно найти человека на эту позицию.

— Почему «Оренбург» пригласил боснийца Владимира Слишковича, а не российского тренера? Потому, что Слишкович работал в «Спартаке», вежливый и коммуникабельный?

— Слишкович пока еще ничего не показал. Что он, по-вашему, показал?

— Да ничего, сам удивляюсь.

— В том-то и дело. Хорошая театральная постановка, себя показал — это да. Как тренер, как  постановщик игры Слишкович — непонятная для меня фигура. Просто некого звать на эту позицию, извините. Все уже были. Я бы тоже никого из россиян тренером команды не назначала.

— Потому что знаете, чего от них ждать?

— Конечно. Знаешь, на что способны, понимаешь потенциал. Для чего меняют тренера? Чтобы получить результат. Какой тут может быть результат… – сказала бывший президент «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Шалимов
logoСергей Юран
logoВладимир Федотов
logoОльга Смородская
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