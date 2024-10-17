У Зелиньского растяжение мышц бедра. Хавбек «Интера» вернулся с травмой из сборной Польши
Петр Зелиньски вернулся в «Интер» с травмой.
Согласно заявлению «нерадзурри», польский полузащитник сегодня утром прошел медицинское обследование после того, как почувствовал дискомфорт во время матча против Хорватии в Лиге наций (3:3).
Обследование выявило у футболиста растяжение мышц правого бедра. Состояние игрока будет оцениваться ежедневно.
В текущем сезоне Серии А Зелиньски провел 4 матча. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Интера»
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