У Зелиньского растяжение мышц бедра. Хавбек «Интера» вернулся с травмой из сборной Польши

Петр Зелиньски вернулся в «Интер» с травмой.

Согласно заявлению «нерадзурри», польский полузащитник сегодня утром прошел медицинское обследование после того, как почувствовал дискомфорт во время матча против Хорватии в Лиге наций (3:3).

Обследование выявило у футболиста растяжение мышц правого бедра. Состояние игрока будет оцениваться ежедневно.

В текущем сезоне Серии А Зелиньски провел 4 матча. Его статистика – здесь .