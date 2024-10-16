Маласия тренируется в общей группе «МЮ». Защитник, не игравший с лета 2023-го, может выйти на поле в конце месяца

Тирелл Маласия близок к возвращению в футбол после травмы.

Защитник «МЮ » уже полностью тренируется в общей группе, пишет Voetbal International.

Ожидается, что в конце октября или в начале ноября игрок должен начать постепенно получать игровое время.

Маласия не играет с июня 2023 года. Прошлым летом он перенес операцию на колене, в конце года из-за рецидива ему вновь потребовалось хирургическое вмешательство.