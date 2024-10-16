Маласия тренируется в общей группе «МЮ». Защитник, не игравший с лета 2023-го, может выйти на поле в конце месяца
Тирелл Маласия близок к возвращению в футбол после травмы.
Защитник «МЮ» уже полностью тренируется в общей группе, пишет Voetbal International.
Ожидается, что в конце октября или в начале ноября игрок должен начать постепенно получать игровое время.
Маласия не играет с июня 2023 года. Прошлым летом он перенес операцию на колене, в конце года из-за рецидива ему вновь потребовалось хирургическое вмешательство.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Voetbal International
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