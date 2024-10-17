Аршавин о Латышонке: «Есть люди, которые живут на 30 тысяч, но я не думаю, что он живет на эту сумму. Далеко от действительности»
Андрей Аршавин сомневается, что Евгений Латышонок живет на 30 тысяч рублей.
Ранее вратарь «Зенита» высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».
– Латышонок сказал, что ему для жизни в Санкт‑Петербурге хватает 30 тысяч рублей. Он честен?
– Думаю, что от действительности далеко. Конечно, есть люди, которые живут на 30 тысяч, но я не думаю, что он живет на эту сумму.
– Считаете, что красивая фраза?
– Не знаю, его спросите.
– Сколько вам нужно, чтобы жить комфортно?
– Столько, сколько я зарабатываю, живу комфортно, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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