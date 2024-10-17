Президент «Торпедо» об 1,2 млн рублей долга за воду: «Суд определит, мы точную сумму выплатим. Ситуация возникла после того, как мы сменили партнера»

Президент «Торпедо» заявил, что клуб примет любое решение суда по долгу за воду.

Сообщалось, что московский клуб должен 1,2 млн рублей за сезон-2023/24. Поставщик написал заявление в суд.

«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии к производству иска ООО «Дабл блэк» к АО «ФК «Торпедо», определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу. Назначить собеседование со сторонами для предварительного судебного заседания на 2 декабря 2024 г. в 15:20 мск», – говорится в определении суда.

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил, что клуб примет любое судебное решение.

«Суд определит, мы точную сумму обязательно выплатим, это абсолютно рабочий момент. Эта ситуация возникла после того, как мы сменили партнера. Никаких проблем по этой теме нет, суд установит решение, мы заплатим. Мы уже работаем с другим партнером, это старая история, с которой мы были не согласны.

Никаких досудебных компромиссов достичь не удалось. Суд решит, будем ли мы платить или нет, какую сумму. Это будет установлено, и мы, естественно, удовлетворим решение суда, никаких сложностей тут нет», – сказал Волнушкин.

Президент «Торпедо» про 1,2 млн рублей долга за воду: «На эту сумму воды поставлено не было. Суд решит, сколько мы должны заплатить»