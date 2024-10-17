«Оренбург» принимает «Крылья Советов». Поддержите команду в домашнем матче против самарцев!

«Оренбург» встретится с «Крыльями Советов» в 12-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 20 октября, в 18:30 по местному времени на стадионе «Газовик».

Оренбуржцы после 11 туров идут на 15-м месте с семью очками. Самарцы же занимают 10-ю строчку, обладая 11-ю очками. Поддержите «Оренбург» в домашнем матче против «Крыльев»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .