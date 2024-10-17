«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью 15 ноября («СЭ»)
Стала известна дата матча между «Зенитом» и «Фенербахче».
По информации «Спорт-Экспресса», товарищеский матч между командами состоится 15 ноября.
Если эта дата будет подтверждена «Зенитом», то после встречи 15-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» в Грозном 10 ноября питерцы проведут несколько тренировок, а затем вылетят в Стамбул.
Ранее о предстоящем матче с «Фенербахче» высказался Александр Медведев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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