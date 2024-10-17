«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью 15 ноября («СЭ»)

Стала известна дата матча между «Зенитом» и «Фенербахче».

По информации «Спорт-Экспресса », товарищеский матч между командами состоится 15 ноября.

Если эта дата будет подтверждена «Зенитом », то после встречи 15-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» в Грозном 10 ноября питерцы проведут несколько тренировок, а затем вылетят в Стамбул.

Ранее о предстоящем матче с «Фенербахче » высказался Александр Медведев.