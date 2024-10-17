«Рубин» сыграет с «Динамо». Поддержите казанцев в матче против москвичей!

В 12-м туре Мир РПЛ «Рубин» принимает «Динамо».

Матч пройдет в воскресенье, 20 октября, в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» по итогам 11 туров идет на седьмой строчке чемпионата, обладая 15-ю очками. Бело-голубые же находятся на пятом месте с 20-ю очками. Приходите поддержать казанцев в матче против «Динамо»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .