«Рубин» сыграет с «Динамо». Поддержите казанцев в матче против москвичей!
В 12-м туре Мир РПЛ «Рубин» принимает «Динамо».
Матч пройдет в воскресенье, 20 октября, в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».
«Рубин» по итогам 11 туров идет на седьмой строчке чемпионата, обладая 15-ю очками. Бело-голубые же находятся на пятом месте с 20-ю очками. Приходите поддержать казанцев в матче против «Динамо»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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