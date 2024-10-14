Пеп Гвардиола: «Не хотел бы встречаться с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Это команда моего сердца» 

Пеп Гвардиола рассказал, почему не хотел бы играть с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Я бы не хотел встречаться с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Этот клуб для меня – это все. Так что матчи с ними меня бы не обрадовали», – сказал тренер «Манчестер Сити ».

«Любовь и симпатия к «Барсе» меня разрушают. Я был счастлив в «Барселоне», это команда моего сердца», – добавил Гвардиола .

Как тренер Гвардиола трижды выигрывал с «блауграной» Ла Лигу и дважды – Лигу чемпионов.

Будучи игроком 6 раз побеждал в составе «Барсы» в Примере и по разу – в Кубке чемпионов и Кубке кубков.