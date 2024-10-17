Смородская о «Локо»: «Галактионов мне совершенно не нравился в прошлом сезоне. Сейчас понимаю, чего он хочет от команды. Неплохо работает, молодец»
После 11 туров Мир российской Премьер-лиги, московский клуб делит лидерство с «Краснодаром», набрав 27 очков.
– Вы знаете, когда Галактионов только начал работать в «Локомотиве», он мне совершенно не нравился. В прошлом сезоне, например.
Сейчас я понимаю, чего он хочет добиться от команды. А когда ты понимаешь это, то смотришь, как человек работает над поставленной целью. Неплохо Галактионов работает, молодец.
– У него же был какой-то порыв уйти из «Локомотива». Но его уговорили остаться…
– Ну, мы же не знаем внутренней кухни клуба, что там происходит.
– Вы тоже не рубили бы с плеча, если бы тренер пришел и сказал: «Не буду, дескать, работать с этой командой, раз такие результаты?»
– Я с плеча вообще не люблю рубить. Всегда обдумываю свои решения. Хотя меня часто критиковали за смену тренеров.
Но мне очень далеко до сегодняшних темпов, когда за сезон клуб меняет трех тренеров, – сказала экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская.
«Спартак» в мире мало знают, а «Зенит» знают, с ним хотят играть». Смородская о спарринг-партнерах клубов РПЛ
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