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Смородская о «Локо»: «Галактионов мне совершенно не нравился в прошлом сезоне. Сейчас понимаю, чего он хочет от команды. Неплохо работает, молодец»

Ольга Смородская высказалась о работе Михаила Галактионова в «Локомотиве».

После 11 туров Мир российской Премьер-лиги, московский клуб делит лидерство с «Краснодаром», набрав 27 очков.

– Вы знаете, когда Галактионов только начал работать в «Локомотиве», он мне совершенно не нравился. В прошлом сезоне, например.

Сейчас я понимаю, чего он хочет добиться от команды. А когда ты понимаешь это, то смотришь, как человек работает над поставленной целью. Неплохо Галактионов работает, молодец.

– У него же был какой-то порыв уйти из «Локомотива». Но его уговорили остаться…

– Ну, мы же не знаем внутренней кухни клуба, что там происходит.

– Вы тоже не рубили бы с плеча, если бы тренер пришел и сказал: «Не буду, дескать, работать с этой командой, раз такие результаты?»

– Я с плеча вообще не люблю рубить. Всегда обдумываю свои решения. Хотя меня часто критиковали за смену тренеров.

Но мне очень далеко до сегодняшних темпов, когда за сезон клуб меняет трех тренеров, – сказала экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoОльга Смородская
logoМихаил Галактионов
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