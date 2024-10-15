Президент ФНЛ: «Fan ID в Первой лиге пока не планируется, но сложно говорить, как будут изменяться требования в будущем»

В Мелбет Первой лиге пока не планируется внедрение Fan ID.

«Вряд ли это реформа. Это скорее требования. Пока не планируется внедрение Fan ID в Мелбет Первой лиге.

Но о том, как будут изменяться требования в будущем, сложно говорить», – сказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.