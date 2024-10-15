Президент ФНЛ: «Fan ID в Первой лиге пока не планируется, но сложно говорить, как будут изменяться требования в будущем»
В Мелбет Первой лиге пока не планируется внедрение Fan ID.
«Вряд ли это реформа. Это скорее требования. Пока не планируется внедрение Fan ID в Мелбет Первой лиге.
Но о том, как будут изменяться требования в будущем, сложно говорить», – сказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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