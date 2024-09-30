Роман Павлюченко: «Интерес к футболу пропал у болельщиков из-за Fan ID. Многие не хотят приходить из-за этого, стали смотреть по телевизору»

Роман Павлюченко назвал Fan ID причиной падения интереса к футболу в России.

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Думаю, интерес пропал у болельщиков, потому что ввели Fan ID. Многие не хотят приходить из-за этого, хотя эту систему ввели пару лет назад. Знаю, что болельщики теперь стали смотреть футбол по телевизору.

Например, на матчах «Ростова » или «Факела » – полные трибуны. За последние годы не так часто хожу на стадионы, но был на нескольких матчах «Спартака». Около 15-20 тысяч приходят, если матчи с сильными клубами, а то и больше. Если приедут команды из второй половины таблицы, то такие матчи вызывают меньше интереса.

Но в нашей стране футбол является спортом номером один. Да, футбол часто ругали, но все равно люди играют и занимаются футболом», – сказал бывший нападающий сборной России, «Тоттенхэма» и «Спартака ».

Цифра дня: в 5 раз снизилась доля постоянных болельщиков в России

Только 17% россиян смогли назвать интересного им действующего российского футболиста. Дзюбу упомянули 6%, Акинфеева – 3%, Аршавина – 2%, Яшина – 1% (ВЦИОМ)