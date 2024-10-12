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Карадениз о Fan ID: «Не надо винить болельщиков в том, что они не ходят. Будут у клуба успехи, яркая игра — зритель пойдет»

Гекдениз Карадениз высказался о Fan ID в Мир РПЛ.

— Комментатор Эльвин Керимов сказал мне, что многие проблемы в нашем и турецком футболе похожие. Одна из них — Fan ID.

— В России он ударил по посещаемости сильнее. Грустно, что в РПЛ ходят так мало. Не надо винить болельщиков в том, что они не ходят. Будут у клуба успехи, будет яркая игра — зритель пойдет. 

В 2008-м, когда я только пришел в «Рубин», на «Центральный» тоже ходило мало. Это удивило на фоне Турции — не сравнить с тем, как болели за «Трабзон». Но, как помнишь, мы посещаемость быстро поправили, – сказал экс-игрок «Рубина».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoГекдениз Карадениз
Fan ID
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