«Неймар намного лучше Роналдиньо. Он лишь немного ниже Месси и Роналду. Умеет все». Адли о бразильце

Ясин Адли считает, что Неймар превосходит Роналдиньо.

Полузащитник «Милана », выступающий за «Фиорентину» на правах аренды, пересекся с бразильцем из «Аль-Хилаля » в «ПСЖ » в сезоне-2017/18.

«Когда Неймар приехал в «ПСЖ », он казался инопланетянином. Все его действия были выдающимися.

Передачи, дриблинг – он умеет все. Он не теряет мяч на ограниченном пространстве, [на тренировках] забивает по 7-8 голов в такой ситуации. Просто берет мяч – и бам, бам!

Он был машиной. Я никогда не видел такого игрока.

Иногда возникают споры, кто лучше – Неймар или Роналдиньо. Неймар намного лучше Роналдиньо . Я говорю это совершенно искренне. Неймар слишком, слишком, слишком силен.

Для меня он лишь немного ниже Месси и Роналду », – заявил Адли на ютуб-канале Zack en Roue Libre.