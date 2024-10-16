«Неймар, Родриго, Месси, Винисиус». Артур об игроках, которых пригласил бы в «Динамо»

Артур Гомес назвал четырех топ-футболистов, которых пригласил бы в «Динамо».

– Твой агент – отец Неймара. Как ты пришел к работе с ним?

– Неймар Сантос-старший заботился о моей карьере еще с тех пор, как я был молодым игроком «Сантоса». Он помогает мне во всем, ему я доверяю, так что наши отношения очень хорошие.

Он также дает мне много советов о том, как играть, куда бежать на поле, ведь он тоже был футболистом. Неймар-старший действительно хорошо разбирается в футболе.

– Какой отец Неймара в переговорах? Можно ли его сравнить с мамой Адриена Рабьо?

– Я не знаю, какая в переговорах мама Рабьо, но Неймар-старший мне очень много помогает. Он всегда дает дельные советы, так что ему я очень доверяю.

А это здорово – быть рядом с людьми, которым ты доверяешь. С теми, кто всегда ставит тебя на первое место, при этом говорит тебе правду. В общем, мне очень нравится не только работать с ним, но и в принципе общаться.

– А с самим Неймаром вы знакомы?

– Да, мы знакомы. Я пересекался с ним несколько раз. Сегодня это сложнее из-за того, что мы в разных странах. Он же играет в Саудовской Аравии. Иногда, когда отправляю ему сообщения, он отвечает. Неймар – мой футбольный кумир. Поэтому всегда приятно, когда он пишет мне.

– Как думаешь, возможно ли его привезти в Россию?

– Он играет за «Аль-Хиляль», сейчас восстанавливается после травмы. Я думаю, что он должен быть очень счастлив там. Если честно, на мой взгляд, будет очень сложно привезти его в Россию.

– Если бы ты мог выбрать любого игрока, кого бы взял в «Динамо»?

– Неймара. Без сомнений.

– А если назвать троих?

– Неймар, Родриго из «Реала» и Месси . Если бы было больше людей, вдобавок назвал бы Винисиуса, – сказал бразильский вингер московского «Динамо» Артур .