Неймар может сыграть за «Аль-Хилаль» в азиатской ЛЧ 21 октября. Тренер примет решение после консультации с врачом, сделавшим операцию бразильцу (ESPN Brasil)
По данным ESPN Brasil, 32-летний нападающий добился значительного улучшения в восстановлении после травмы колена. Считается, что он будет готов к матчу с «Аль-Айном».
Футболист выбыл почти год назад после травмы связок колена, полученной во время матча сборной Бразилии в октябре 2023 года.
Бразилец вернулся к тренировкам с «Аль-Хилалем» 29 сентября. Окончательное решение о том, когда он вернется на поле, примет главный тренер клуба Жорже Жезуш. Для этого ему понадобится одобрение врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, который провел Неймару операцию. Ожидается, что Ласмар отправится в Саудовскую Аравию в ближайшие дни, чтобы оценить физическую форму игрока.
Бразильская федерация футбола, в свою очередь, внимательно следит за ситуацией и надеется, что Неймар будет готов к ноябрьским отборочным матчам чемпионата мира против Венесуэлы и Уругвая.
Неймар не сыграет в саудовской лиге как минимум до января. «Аль-Хилаль» не включил травмированного форварда в заявку
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