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Газзаев об РПЛ: «Чемпионат омолодился, и это правильно. Надо работать на перспективу, а не приглашать 35-летних иностранцев»

Валерий Газзаев оценил работу клубов Мир РПЛ с молодыми игроками.

«Конечно, чемпионат омолодился. И я считаю, что это правильный вектор развития.

Клубам РПЛ надо привлекать максимальное количество молодых талантливых игроков, а не приглашать в наш чемпионат 35-летних иностранцев. Сейчас нам надо работать на перспективу», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoВалерий Газзаев
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
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