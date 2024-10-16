Газзаев об РПЛ: «Чемпионат омолодился, и это правильно. Надо работать на перспективу, а не приглашать 35-летних иностранцев»
Валерий Газзаев оценил работу клубов Мир РПЛ с молодыми игроками.
«Конечно, чемпионат омолодился. И я считаю, что это правильный вектор развития.
Клубам РПЛ надо привлекать максимальное количество молодых талантливых игроков, а не приглашать в наш чемпионат 35-летних иностранцев. Сейчас нам надо работать на перспективу», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости