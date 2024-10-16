Газзаев об РПЛ: «Чемпионат омолодился, и это правильно. Надо работать на перспективу, а не приглашать 35-летних иностранцев»

Валерий Газзаев оценил работу клубов Мир РПЛ с молодыми игроками.

«Конечно, чемпионат омолодился. И я считаю, что это правильный вектор развития.

Клубам РПЛ надо привлекать максимальное количество молодых талантливых игроков, а не приглашать в наш чемпионат 35-летних иностранцев. Сейчас нам надо работать на перспективу», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.