«ПСЖ» повторно обвинили в этнической дискриминации молодых игроков – в личных делах были пометки «француз», «африканец», «магрибинец». В 2019-м клуб штрафовали на 100 тысяч евро
По информации AFP, парижский следственный судья уже несколько месяцев расследует возможную этническую дискриминацию игроков «ПСЖ» в 2010-х годах после жалобы со стороны Лиги по защите прав человека (LDH).
В прокуратуре Парижа подтвердили, что в мае было открыто повторное судебное расследование по этому делу, первое расследование было закрыто в августе 2022 года.
В конце 2018 года СМИ обнаружили, что в период с 2013 по 2018 год рекрутинговый отдел парижского клуба упоминал этнические аспекты в своих характеристиках молодых игроков, классифицируемых как: «француз», «магрибинец», «кариб», «африканец».
Первоначально «ПСЖ» объяснил, что это стало результатом «личной инициативы менеджера» рекрутинговой отдела, специализирующего на территориях за пределами Иль-де-Франс. Отделом в то время руководил Марк Вестерлопп, перешедший в начале 2018 года в «Ренн». Но вскоре L’Équipe опубликовала документ, согласно которому этнические критерии также фигурируют в файлах подразделения региона Иль-де-Франс.
После этого «ПСЖ» начал внутреннее расследование, в ходе которого пришел к выводу, что «ни одного доказанного случая дискриминации не выявлено», и объявил о «мерах, направленных на усиление этической практики».
Из-за этого инцидента в январе 2019 года клуб был оштрафован на 100 тысяч евро дисциплинарным комитетом Профессиональной футбольной лиги (LFP). Несколько должностных лиц клуба также были приговорены к условным штрафам. LDH же подала жалобу за дискриминацию, а также сбор и обработку персональных данных, раскрывающих расовое или этническое происхождение.
Уголовное расследование было закрыто в августе 2022 года за недостаточным составом преступления, но в начале 2023 года LDH подала новую жалобу в виде гражданского иска в рамках борьбы с дискриминацией и разжиганием ненависти.
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