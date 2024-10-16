«ПСЖ» повторно обвинили в этнической дискриминации молодых игроков – в личных делах были пометки «француз», «африканец», «магрибинец». В 2019-м клуб штрафовали на 100 тысяч евро

Прокуратура расследует дело об этнической дискриминации игроков со стороны «ПСЖ».

По информации AFP, парижский следственный судья уже несколько месяцев расследует возможную этническую дискриминацию игроков «ПСЖ» в 2010-х годах после жалобы со стороны Лиги по защите прав человека (LDH).

В прокуратуре Парижа подтвердили, что в мае было открыто повторное судебное расследование по этому делу, первое расследование было закрыто в августе 2022 года.

В конце 2018 года СМИ обнаружили, что в период с 2013 по 2018 год рекрутинговый отдел парижского клуба упоминал этнические аспекты в своих характеристиках молодых игроков, классифицируемых как: «француз», «магрибинец», «кариб», «африканец».

Первоначально «ПСЖ» объяснил, что это стало результатом «личной инициативы менеджера» рекрутинговой отдела, специализирующего на территориях за пределами Иль-де-Франс. Отделом в то время руководил Марк Вестерлопп, перешедший в начале 2018 года в «Ренн». Но вскоре L’Équipe опубликовала документ, согласно которому этнические критерии также фигурируют в файлах подразделения региона Иль-де-Франс.

После этого «ПСЖ» начал внутреннее расследование, в ходе которого пришел к выводу, что «ни одного доказанного случая дискриминации не выявлено», и объявил о «мерах, направленных на усиление этической практики».

Из-за этого инцидента в январе 2019 года клуб был оштрафован на 100 тысяч евро дисциплинарным комитетом Профессиональной футбольной лиги (LFP). Несколько должностных лиц клуба также были приговорены к условным штрафам. LDH же подала жалобу за дискриминацию, а также сбор и обработку персональных данных, раскрывающих расовое или этническое происхождение.

Уголовное расследование было закрыто в августе 2022 года за недостаточным составом преступления, но в начале 2023 года LDH подала новую жалобу в виде гражданского иска в рамках борьбы с дискриминацией и разжиганием ненависти.