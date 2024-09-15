«ПСЖ» поддержал Мендеша на фоне расистских оскорблений: «Мы работаем с властями и организациями, чтобы виновные понесли ответственность. Расизму нет места в футболе»
Защитник парижан получил сообщения расистского толка после матча с «Брестом» в Лиге 1. Футболист выложил сообщение, в котором были реплики «черный сын шлюхи» и «твоя мать – черная сука».
«Пари Сен-Жермен» выражает полную поддержку своему игроку Нуну Мендешу, который подвергся оскорбительным и расистским сообщениям в социальных сетях после вчерашнего матча против «Бреста».
«Пари Сен-Жермен» не терпит никакой формы расизма, антисемитизма или любой другой дискриминации. Расистские оскорбления в адрес Нуну Мендеша абсолютно неприемлемы. Мы твердо поддерживаем Нуну и всех пострадавших и работаем с властями и соответствующими организациями, чтобы виновные понесли ответственность.
В «Пари Сен-Жермен» мы привержены созданию инклюзивной, уважительной и единой среды как на поле, так и за его пределами. Расизму нет места в футболе, и мы будем продолжать защищать ценности толерантности и уважения, которые определяют наш клуб», – сказано в сообщении «ПСЖ».
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