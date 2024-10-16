«Россия очень красивая, больше Европы в несколько раз. Я в безопасности, здесь мирная жизнь, почти все стереотипы – домыслы». Игрок «Балтики» Гассама о стране

Французский защитник «Балтики» Натан Гассама рассказал о впечатлениях от России.

– Как вам Калининград? Он похож на европейский город?

– Да, действительно очень похож. Здесь есть все, что можно увидеть в любом крупном европейском городе. Я хорошо себя чувствую тут, все нравится.

Красивый город, добрые люди, есть много чем заняться. Я получаю огромное удовольствие от того, что играю и живу в Калининграде.

– А в чем Калининград не похож на Европу?

– Во-первых, язык разный, это очень большая разница. И в некоторых местах архитектура отличается, ничего подобного я не видел во Франции. Но в основном больше схожего, чем различного.

– Как бы вы описали Россию? Вы играете здесь около года.

– Россия – очень красивая страна, здесь я видел много красивых городов. Эта страна нереально большая, даже больше Европы, причем, кажется, в несколько раз.

Мне нравится Россия, и я чувствую себя здесь очень комфортно и спокойно.

– Ваши друзья во Франции не спрашивали, ходят ли тут медведи по улицам?

– Да, когда только приехал (смеется). Во Франции очень мало знают Россию, естественно, слышали какие-то стереотипы.

Меня спрашивали очень о многом: как тут жизнь, климат, цены и так далее. Я рассказал, что тут все очень хорошо, почти все стереотипы – просто домыслы.

– А что вас больше всего удивило в России?

– Определенно холод. Зимой тут очень холодно. Я никогда раньше не сталкивался с такими морозами.

Поначалу очень сильно удивлялся: неужели на улице может быть такая температура? Но потом как-то привык. Ребята дали советы, как лучше утепляться. Сейчас с этим никаких проблем.

– Учите русский язык?

– Это очень непростой язык, наверное, не уступает французскому по сложности. Я знаю лишь парочку слов, которые чаще всего кричат во время игр, ну и базовые: «привет», «пока», «спасибо».

– Вас что-то пугало перед приездом в Россию?

– Да, у меня были опасения. Наверное, как и у любого игрока сейчас. Было несколько вопросов по поводу ситуации в стране, но клуб сразу заверил, что я буду в безопасности, что здесь нормальная жизнь, нет рисков.

И когда я приехал в Россию, то сразу понял, что я в безопасности, что здесь мирная и спокойная жизнь.

– После некоторых политических событий иностранные игроки, приезжающие в Россию, оказываются под давлением на родине. Вы с этим сталкивались?

– Нет, никто мне не препятствовал поехать в Россию, ничего мне не сказали. Я сделал сам свой выбор вместе со своей семьей, разумеется. Они также были не против того, чтобы я играл здесь, – сказал Гассама .