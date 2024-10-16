«Россия очень красивая, больше Европы в несколько раз. Я в безопасности, здесь мирная жизнь, почти все стереотипы – домыслы». Игрок «Балтики» Гассама о стране
– Как вам Калининград? Он похож на европейский город?
– Да, действительно очень похож. Здесь есть все, что можно увидеть в любом крупном европейском городе. Я хорошо себя чувствую тут, все нравится.
Красивый город, добрые люди, есть много чем заняться. Я получаю огромное удовольствие от того, что играю и живу в Калининграде.
– А в чем Калининград не похож на Европу?
– Во-первых, язык разный, это очень большая разница. И в некоторых местах архитектура отличается, ничего подобного я не видел во Франции. Но в основном больше схожего, чем различного.
– Как бы вы описали Россию? Вы играете здесь около года.
– Россия – очень красивая страна, здесь я видел много красивых городов. Эта страна нереально большая, даже больше Европы, причем, кажется, в несколько раз.
Мне нравится Россия, и я чувствую себя здесь очень комфортно и спокойно.
– Ваши друзья во Франции не спрашивали, ходят ли тут медведи по улицам?
– Да, когда только приехал (смеется). Во Франции очень мало знают Россию, естественно, слышали какие-то стереотипы.
Меня спрашивали очень о многом: как тут жизнь, климат, цены и так далее. Я рассказал, что тут все очень хорошо, почти все стереотипы – просто домыслы.
– А что вас больше всего удивило в России?
– Определенно холод. Зимой тут очень холодно. Я никогда раньше не сталкивался с такими морозами.
Поначалу очень сильно удивлялся: неужели на улице может быть такая температура? Но потом как-то привык. Ребята дали советы, как лучше утепляться. Сейчас с этим никаких проблем.
– Учите русский язык?
– Это очень непростой язык, наверное, не уступает французскому по сложности. Я знаю лишь парочку слов, которые чаще всего кричат во время игр, ну и базовые: «привет», «пока», «спасибо».
– Вас что-то пугало перед приездом в Россию?
– Да, у меня были опасения. Наверное, как и у любого игрока сейчас. Было несколько вопросов по поводу ситуации в стране, но клуб сразу заверил, что я буду в безопасности, что здесь нормальная жизнь, нет рисков.
И когда я приехал в Россию, то сразу понял, что я в безопасности, что здесь мирная и спокойная жизнь.
– После некоторых политических событий иностранные игроки, приезжающие в Россию, оказываются под давлением на родине. Вы с этим сталкивались?
– Нет, никто мне не препятствовал поехать в Россию, ничего мне не сказали. Я сделал сам свой выбор вместе со своей семьей, разумеется. Они также были не против того, чтобы я играл здесь, – сказал Гассама.
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