Рафаэль Варан: «Сейчас в футболе гораздо меньше креативности, меньше гениев на поле. Все роботизировано, свободы гораздо меньше»

Рафаэль Варан высказался об изменениях в футболе.

«Сейчас в футболе гораздо меньше креативности, меньше гениев на поле. Все роботизировано, есть игровые шаблоны, из-за которых сложно расшатать оборону соперника. Свободы гораздо меньше.

Карло Анчелотти дает игрокам много [свободы], но новое поколение тренеров позволяет меньше. Футбол должен оставаться игрой, полной ошибок, но сейчас это не так», – сказал бывший защитник «Реала » и сборной Франции в интервью L’Equipe.