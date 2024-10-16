Рафаэль Варан: «Сейчас в футболе гораздо меньше креативности, меньше гениев на поле. Все роботизировано, свободы гораздо меньше»
Рафаэль Варан высказался об изменениях в футболе.
«Сейчас в футболе гораздо меньше креативности, меньше гениев на поле. Все роботизировано, есть игровые шаблоны, из-за которых сложно расшатать оборону соперника. Свободы гораздо меньше.
Карло Анчелотти дает игрокам много [свободы], но новое поколение тренеров позволяет меньше. Футбол должен оставаться игрой, полной ошибок, но сейчас это не так», – сказал бывший защитник «Реала» и сборной Франции в интервью L’Equipe.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Get French Football News
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