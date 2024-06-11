«Реал» может продать Менди, если получит хорошее предложение. В клубе считают, что лучшие годы Ферлана позади (Relevo)

Ферлан Менди может покинуть «Реал».

Relevo сообщает, что мадридцы не исключают продажи защитника в случае поступления хорошего предложения.

В клубе считают, что лучшие годы француза уже позади, хотя он все еще один из лучших на своей позиции, когда находится на пике формы. Отмечается, что в этом смысле ситуация, в которой находится , напоминает ту, что была у перед его уходом в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

Также в « » не верят, что защитник сможет и дальше обходиться без регулярных травм, с которыми сталкивался до последнего сезона.

Главный тренер мадридцев хотел бы, чтобы контракт с Менди был продлен, однако итальянец знает о том, что расставание с игроком возможно.

Статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.