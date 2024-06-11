«Реал» может продать Менди, если получит хорошее предложение. В клубе считают, что лучшие годы Ферлана позади (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Рафаэль Варан Ферлан Менди Футбол

Ферлан Менди может покинуть «Реал».

Relevo сообщает, что мадридцы не исключают продажи защитника в случае поступления хорошего предложения.

В клубе считают, что лучшие годы француза уже позади, хотя он все еще один из лучших на своей позиции, когда находится на пике формы. Отмечается, что в этом смысле ситуация, в которой находится Менди, напоминает ту, что была у Рафаэля Варана перед его уходом в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

Также в «Реале» не верят, что защитник сможет и дальше обходиться без регулярных травм, с которыми сталкивался до последнего сезона.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти хотел бы, чтобы контракт с Менди был продлен, однако итальянец знает о том, что расставание с игроком возможно.

Статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.

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32 комментария
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Реал в принципе на практике показал что умеет во время расставаться с игроками, Варан,Казе, все думали что зря отпустили их но на их место пришли хорошие + молодые футболисты, думаю и тут не промахнуться
+26
-2
+24
Когда Менди в основе, за оборону можно не переживать и с ним команда всегда побеждает
+11
-1
+10
Ответ Overkiller
Тогда зачем продавать?
У Переса встал на Девиса
+8
-1
+7
В Арсенал его. Думаю будет идеально
+6
0
+6
Верю решениям Переса. Уже столько раз казалось "ну зачем ты его продаёшь???? (каземиро варан Рон)" а он всегда был прав и омолаживал состав
+6
-2
+4
Ответ Rocknrollaz
Когда Менди в основе, за оборону можно не переживать и с ним команда всегда побеждает
Тогда зачем продавать?
+3
0
+3
Ответ Varbi4
Верю решениям Переса. Уже столько раз казалось "ну зачем ты его продаёшь???? (каземиро варан Рон)" а он всегда был прав и омолаживал состав
С Роном не соглашаюсь. Рон мог сыграть еще 4-5 сезонов
+3
0
+3
Доверяю клубу в этом вопросе.
+2
0
+2
Ответ Babyboy
Нам важно Ваше мнение
Взаимно.
+1
0
+1
Ответ Kex
Дэвис?
Тео?
+2
-1
+1
Доверяю Пересу и Карло, но как-то страшно за левый фланг если в основу подпишут Дэвиса.
Там вроде Тео за 60 доступен, и даже перейти хочет, надеюсь посмотрят в сторону Милана
+1
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+1
Ответ бадминтон
Кстати да, нисколько не принижая всех его достижений в Реале, Менди не оставил впечатления железного ЛЗ, не как Карвахаль справа, например
А вы до этого сезона за Карвахалем вообще смотрели? при всей любви к Дани хрусталём он был еще тем
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Как я понимаю, ключевой момент это травмы. Прилично пропустил француз
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Ответ Бакыт Кадыров
Реал в принципе на практике показал что умеет во время расставаться с игроками, Варан,Казе, все думали что зря отпустили их но на их место пришли хорошие + молодые футболисты, думаю и тут не промахнуться
Начо подменит ;)
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лучше продать гарсию чем опытного менди, и купить по дешёвке дэвиса
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Ответ Overkiller
Тогда зачем продавать?
Потому что Перес бизнесмен. Ему нужны не только хорошие футболисты, но и ходячий бренд. Поэтому и думают взять Дэвиса, хотя в обороне Менди на 2 головы лучше
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В ФИФЕ также делал, продавал игроков ближе к 30...
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