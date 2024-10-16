У Месси 3+2 против Боливии – догнал Роналду по хет-трикам в сборных

Аргентина разбила Боливию 6:0, у Лионеля Месси три гола и два голевых паса. Команда укрепилась на первом месте в отборе, а ее 37-летний капитан возглавил список бомбардиров.

Аргентинцы прервали неудачную мини-серию, у боливийцев первое осеннее поражение

Аргентина открыла счет на 19-й минуте: боливийцы долго перекатывали мяч, Лаутаро Мартинес отобрал, а Месси убежал и забил. В конце тайма в быстрой атаке Месси дал забить Мартинесу, затем Хулиан Альварес отличился со стандарта. 3:0 к перерыву – интрига иссякла.

В середине второго тайма прострел Науэля Молины замкнул Тьяго Альмада, а на 84-й и 86-й минутах еще два мяча забил Месси: сначала ушел от защитника и точно пробил в угол из штрафной, потом обыгрался с Нико Пасом и мощно ударил в то же место. 6:0 – тотальный разгром.

Аргентина не выиграла прошлые два матча: уступила Колумбии 1:2 и сыграла вничью с Венесуэлой 1:1. Теперь после победы идет первой с трехочковым отрывом от колумбийцев. От седьмого места для стыковых матчей – 10 очков. В 2024 году Аргентина выиграла 11 из 14 игр во всех турнирах, включая товарищеские.

Боливия прервала приятную серию из трех побед подряд осенью, хотя несколько дней назад неожиданно обыграла Колумбию. Боливийцы проиграли восемь из 12 матчей в году, но за возможность выйти на чемпионат мира цепляются изо всех сил – сейчас на седьмом месте в отборе, а это как раз зона стыков.

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Несколько приятных цифр для Месси после матча.

● У него теперь 112 голов в 133 матчах за сборную. В национальных командах больше только у Криштиану Роналду (133). У очень долго лидировавшего в этом списке иранца Али Даеи – 108 голов.

● Пять результативных очков за матч в сборной Месси последний раз набирал в июне 2022-го. Тогда он забил пять Эстонии (5:0). А в клубе было даже шесть баллов в мае-2024 в игре за «Интер Майами» против «Нью-Йорк Ред Буллс» – он забил один мяч и сделал пять ассистов.

● Месси лидирует в списке бомбардиров южноамериканской квалификации с шестью голами (все с игры), на мяч меньше у уругвайца Дарвина Нуньеса, еще на один – у Луиса Диаса. Лео лучший и по «гол+пас» (8 очков).

● Месси оформил 58-й хет-трик в карьере – у Роналду 66. Зато в сборных они сравнялись – у каждого по 10. За последние семь лет Месси дважды забивал по три гола за Аргентину, оба раза пострадала Боливия (также в сентябре 2021-го).

Месси сиял после игры: «Очень приятно быть здесь и увидеть эмоции болельщиков. Меня тронуло, что они скандировали мое имя. Я не устанавливаю никаких дат или сроков относительно своего будущего. Просто хочу наслаждаться всем этим и ощущать любовь фанатов.

В сборной я всегда чувствую себя молодым парнем, потому что мне очень комфортно в команде. Пока я чувствую себя хорошо и могу выступать на том уровне, на котором хочу, то буду продолжать наслаждаться этим».

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Позади 10 туров, впереди еще восемь. Аргентина – лидер с 22 очками, на три меньше у Колумбии, еще на три у Уругвая и Бразилии. У Эквадора и Парагвая по 13. Вся эта группа команд находится на местах с первого по шестое, которые дают прямой выход на ЧМ-2026.

На седьмой строчке – в зоне стыков – Боливия с 12 очками. Боливийцев подпирает Венесуэла с 11 баллами. Перу и Чили будет тяжело бороться даже за стыки – они набрали всего шесть и пять очков.

В 2024 году еще остались матчи сборных в Южной Америке – они пройдут в ноябрьскую международную паузу. В ближайшем туре Перу и Чили как раз встретятся друг с другом, Аргентина отправится в Парагвай, Бразилия – в Венесуэлу, еще две игры: Эквадор – Боливия и Уругвай – Колумбия.

Закроют год матчи 12-го тура, где выделяется противостояние Бразилия – Уругвай, а Аргентина примет Перу. Важный матч предстоит боливийцам и парагвайцам, которые сыграют между собой дома в Боливии.

В 2025-м останется провести шесть матчей: по два в марте, июне и сентябре. Игра Аргентина – Бразилия намечена на весну.

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Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press