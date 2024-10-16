Мостовой вернулся к тренировкам в общей группе «Зенита» после травмы

Андрей Мостовой вернулся к работе с «Зенитом» после травмы.

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой получил травму в сборной России, которая не проводила матчей в эту паузу. Он пропустил товарищескую игру клуба с «Войводиной» (4:2).

«Андрей занимается в общей группе», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

18 октября «Акрон» примет «Зенит» в рамках 12 тура Мир РПЛ .