Месси после 6:0 с Боливией: «Очень приятно увидеть эмоции болельщиков. Они трогают больше, чем когда-либо, это могут быть мои последние матчи. В сборной всегда чувствую себя молодым»

Лионель Месси высказался о реакции болельщиков на его игру в матче с Боливией.

Сегодня 37-летний форвард сборной Аргентины трижды забил боливийцам в матче отбора ЧМ-2026 (6:0).

Болельщики на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе скандировали его имя и устроили ему овацию.

«Очень приятно быть здесь и увидеть эмоции болельщиков. Меня тронуло, что они скандировали мое имя.

Я не устанавливаю никаких дат или сроков относительно своего будущего. Просто хочу наслаждаться всем этим и ощущать любовь фанатов. Сейчас это трогает меня больше, чем когда-либо, потому что это могут быть мои последние матчи.

Это меня заводит. Хочу наслаждаться тем, что я счастлив там, где я есть. В сборной я всегда чувствую себя молодым парнем, потому что мне очень комфортно в этой команде. Пока я чувствую себя хорошо и могу выступать на том уровне, на котором хочу, то буду продолжать наслаждаться этим», – сказал Месси .