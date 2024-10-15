Юран о требовании «Барсы» от Хави вернуть iPad и iPhone: «Ничего удивительного. В Германии, Англии у меня тоже забирали телефон с SIM-картой. Это собственность клуба»
«Когда клуб приобретает тренеру по контракту телефон или компьютер, конечно, их нужно вернуть. Это же собственность клуба.
Ничего странного и криминального, что у Хави попросили вернуть определенные вещи. Была бы машина, квартира – тоже нужно было бы вернуть. Ничего удивительного нет.
Я десять лет играл в Европе, и если что-то предоставляли по контракту, нужно было вернуть. В Германии или Англии у меня тоже забирали телефон с SIM-картой. Что-то оставляли.
Но многие подумают: «Барселона» – богатый клуб, что им этот iPad и iPhone?». Поэтому клуб богатый – есть дисциплина и правила. Если такие требования, то нужно возвращать», – сказал бывший нападающий «Бенфики», «Порту», «Миллуолла», «Фортуны», «Бохума» и «Штурма» Юран.
«Барселона» потребовала от штаба Хави вернуть iPad и iPhone. Отношения испорчены (Жоан Фонтес)
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