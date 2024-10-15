Мусиала поставил Кейна ниже Месси, но выше Холанда, Хейлунда, Виртца, Леау
Джамал Мусиала считает, что Харри Кейн круче Эрлинга Холанда.
– Антуан Гризманн или Харри Кейн?
– Я должен выбрать Харри (улыбается).
– Харри Кейн или Расмус Хейлунд?
– Харри.
– Харри Кейн или Дрис Мертенс?
– Харри.
– Харри Кейн или Пауло Дибала?
– Харри.
– Харри Кейн или Флориан Виртц?
– Я должен выбрать Харри. Он забил в районе 80 голов в прошлом сезоне.
– Харри Кейн или Кобби Майну?
– Харри (смеется).
– Харри Кейн или Рафаэл Леау?
– Харри.
– Харри Кейн или Эрлинг Холанд?
– Харри.
– Харри Кейн или Лионель Месси?
– Прости, Харри. Месси.
– Лионель Месси или Джамал Мусиала?
– Прости, Мусиала. Месси, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии Мусиала.
Мусиала поставил Винисиуса выше Ямаля, Фодена и Бруну, но ниже Гризманна
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
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