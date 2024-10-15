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Мусиала поставил Кейна ниже Месси, но выше Холанда, Хейлунда, Виртца, Леау

Джамал Мусиала считает, что Харри Кейн круче Эрлинга Холанда.

Антуан Гризманн или Харри Кейн?

– Я должен выбрать Харри (улыбается).

– Харри Кейн или Расмус Хейлунд?

– Харри.

– Харри Кейн или Дрис Мертенс?

– Харри.

– Харри Кейн или Пауло Дибала?

– Харри.

– Харри Кейн или Флориан Виртц?

– Я должен выбрать Харри. Он забил в районе 80 голов в прошлом сезоне.

– Харри Кейн или Кобби Майну?

– Харри (смеется).

– Харри Кейн или Рафаэл Леау?

– Харри.

Харри Кейн или Эрлинг Холанд?

– Харри.

– Харри Кейн или Лионель Месси?

– Прости, Харри. Месси.

Лионель Месси или Джамал Мусиала?

– Прости, Мусиала. Месси, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии Мусиала.

Мусиала поставил Винисиуса выше Ямаля, Фодена и Бруну, но ниже Гризманна

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
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logoДрис Мертенс
logoАнтуан Гризманн
logoХарри Кейн
logoПауло Дибала
logoИнтер Майами
logoРафаэл Леау
logoЭрлинг Холанд
logoДжамал Мусиала
logoФлориан Виртц
logoРасмус Хейлунд
logoКобби Майну
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