Мусиала поставил Кейна ниже Месси, но выше Холанда, Хейлунда, Виртца, Леау

Джамал Мусиала считает, что Харри Кейн круче Эрлинга Холанда.

– Антуан Гризманн или Харри Кейн?

– Я должен выбрать Харри (улыбается).

– Харри Кейн или Расмус Хейлунд?

– Харри.

– Харри Кейн или Дрис Мертенс?

– Харри.

– Харри Кейн или Пауло Дибала?

– Харри.

– Харри Кейн или Флориан Виртц?

– Я должен выбрать Харри. Он забил в районе 80 голов в прошлом сезоне.

– Харри Кейн или Кобби Майну?

– Харри (смеется).

– Харри Кейн или Рафаэл Леау?

– Харри.

– Харри Кейн или Эрлинг Холанд?

– Харри.

– Харри Кейн или Лионель Месси?

– Прости, Харри. Месси.

– Лионель Месси или Джамал Мусиала?

– Прости, Мусиала. Месси, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии Мусиала.

Мусиала поставил Винисиуса выше Ямаля, Фодена и Бруну, но ниже Гризманна