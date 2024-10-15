Певец Кевин Ролдан о вечеринке Роналду в 2015-м: «В тот день я должен был выступить в Мексике, но отец сказал, что заказчик – Криштиану. Тогда я брал за это 250 тысяч долларов – он платил без колебаний»

Певец Кевин Ролдан рассказал о приглашении на вечеринку у Криштиану Роналду.

Колумбийский певец выступал на вечеринке в честь 30-летия португальца в 2015 году.

«Я прекрасно ее помню. Мы были в Нью-Йорке, когда мне позвонил отец и сказал, что через две недели у нас будет частная вечеринка в Мадриде. Я сказал ему, что это невозможно, так как в тот день у нас должен был быть концерт в Мексике. Тогда он ответил, что заказчик – Криштиану Роналду .

Частные вечеринки всегда стоят дороже, но он без колебаний платил за них. Я не люблю говорить о деньгах, которые зарабатываю, но в то время я брал за такие выступления четверть миллиона долларов», – сказал Ролдан в эфире Radio Marca.