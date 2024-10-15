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  • Канчельскис о задаче «Крыльев» занять 8-е место: «Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Надо говорить, что будем бороться за тройку» 
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Канчельскис о задаче «Крыльев» занять 8-е место: «Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Надо говорить, что будем бороться за тройку» 

Андрей Канчельскис оценил задачу «Крыльев Советов» в сезоне Мир РПЛ.

После 11 туров самарцы занимают в таблице 10-е место.

«Крылья Советов» поставили цель занять восьмое место (смеется). Самим не смешно? А почему не седьмое, не девятое, а обязательно восьмое? 

Место в восьмерке? Это смешно! Как руководство может ставить такие задачи? Они в Лигу чемпионов попадут с восьмого места, или что? Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Им надо тогда вообще заканчивать с футболом.

Как бы я ни относился к «Спартаку», но я правильно отношусь к их политике задач на сезон. Они ставят всегда задачу — первое место. Это правильное решение.

Надо ставить правильные задачи команде. Надо говорить, что мы будем бороться за тройку. Считаю, это сейчас задача каждого клуба. Вот это я понимаю», — сказал экс-игрок «Крыльев Советов» и сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Канчельскис
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