Канчельскис о задаче «Крыльев» занять 8-е место: «Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Надо говорить, что будем бороться за тройку»
После 11 туров самарцы занимают в таблице 10-е место.
«Крылья Советов» поставили цель занять восьмое место (смеется). Самим не смешно? А почему не седьмое, не девятое, а обязательно восьмое?
Место в восьмерке? Это смешно! Как руководство может ставить такие задачи? Они в Лигу чемпионов попадут с восьмого места, или что? Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Им надо тогда вообще заканчивать с футболом.
Как бы я ни относился к «Спартаку», но я правильно отношусь к их политике задач на сезон. Они ставят всегда задачу — первое место. Это правильное решение.
Надо ставить правильные задачи команде. Надо говорить, что мы будем бороться за тройку. Считаю, это сейчас задача каждого клуба. Вот это я понимаю», — сказал экс-игрок «Крыльев Советов» и сборной России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий