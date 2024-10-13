Титов о «Крыльях»: «Будут намного выше, чем сейчас, никаких сомнений. Осинькин работает – и слава богу, хотя бы один клуб не шарахается с тренерами»

Егор Титов считает, что «Крылья Советов» финишируют в Мир РПЛ выше 10-го места.

После 11 туров самарцы занимают в таблице 10-ю позицию.

– У меня вызывает только уважение то, как себя ведет Игорь Осинькин . Насколько интересно играла Самара три года до этого, как он делал из команды конфетку! Потому что есть ограничения в бюджете, не всегда хватает опытных футболистов и так далее. Но играла молодежь, и играли так здорово, что приятно было посмотреть. Поэтому у меня даже нет никаких сомнений, что Самара будет намного выше, чем она находится сегодня.

– То есть оставить Осинькина как минимум до конца сезона было единственно верным решением?

– Это, конечно, сослагательное наклонение. Как мы это проверим? Не проверить, например, что было бы, если бы был Игнашевич. Осинькин работает – и слава богу, хотя бы один клуб не шарахается с тренерами. А не как в некоторых других командах, где они меняются по два-три раза за год, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.