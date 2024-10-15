Тедеско про 1:2 от Франции: «Бельгия заслуживала победу. Когда не выигрываешь в таких матчах, испытываешь разочарование» 

Доменико Тедеско оценил поражение сборной Бельгии от Франции (1:2) в Лиге наций.

«Мы очень разочарованы, потому что создавали моменты. Мы обязаны были побеждать, заслуживали победу. Когда не выигрываешь в таких матчах, испытываешь разочарование.

Однако я также помню о позитивных моментах: мы контролировали ход встречи, грамотно прессинговали. Это было нелегко», – сказал тренер сборной Бельгии .