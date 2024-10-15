Тедеско про 1:2 от Франции: «Бельгия заслуживала победу. Когда не выигрываешь в таких матчах, испытываешь разочарование»
Доменико Тедеско оценил поражение сборной Бельгии от Франции (1:2) в Лиге наций.
«Мы очень разочарованы, потому что создавали моменты. Мы обязаны были побеждать, заслуживали победу. Когда не выигрываешь в таких матчах, испытываешь разочарование.
Однако я также помню о позитивных моментах: мы контролировали ход встречи, грамотно прессинговали. Это было нелегко», – сказал тренер сборной Бельгии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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