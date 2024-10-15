  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дешам о 2:1 с Бельгией: «В первые 25 минут у Франции были проблемы с доставкой мяча в атаку. Во втором тайме мы лучше контролировали ход матча» 
0

Дешам о 2:1 с Бельгией: «В первые 25 минут у Франции были проблемы с доставкой мяча в атаку. Во втором тайме мы лучше контролировали ход матча» 

Дидье Дешам оценил победу сборной Франции над Бельгией (2:1) в Лиге наций.

«Первые 25 минут получились для нас очень тяжелыми. Бельгийцы играли очень интенсивно. У нас были проблемы с доставкой мяча в атаку. Но мы сумели справиться с давлением и начали создавать моменты.

Во втором тайме мы лучше контролировали ход матча», – сказал тренер сборной Франции.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoЛига наций УЕФА
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Франция обыграла Бельгию (2:1) благодаря дублю Коло-Муани, Тчуамени получил красную
3вчера, 20:45
Лига наций. Франция выиграла у Бельгии, Германия победила Нидерланды, Италия разгромила Израиль
186вчера, 20:45
Дешам о Лиге наций: «Не стану говорить, что меня она не волнует, но интересно становится при попадании в восьмерку лучших»
113 октября, 20:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Окружение Мбаппе о расследовании изнасилования в Стокгольме: «Ложные и безрассудные обвинения. Будут предприняты юридические меры, чтобы прекратить планомерное уничтожение репутации Килиана»
33вчера, 21:59
Сборная Германии попрощалась с Нойером, Мюллером, Гюндоганом и Кроосом перед матчем с Нидерландами. Фанаты на «Альянц Арене» устроили перформанс: «Легенды. Спасибо за все»
16вчера, 21:50Фото
Даниэль Мальдини дебютировал в сборной, выйдя на замену в матче с Израилем. Впервые за Италию сыграли футболисты из трех поколений одной семьи
13вчера, 21:32
Гвардиола может продлить контракт с «Ман Сити» еще на сезон – это пока самый вероятный сценарий
7вчера, 20:59
Лапорта надеется подписать Холанда в 2025-м или 2026-м. У президента «Барсы» хорошие отношения с агентом Эрлинга Пиментой (Diario Sport)
38вчера, 20:59
Лига наций. Франция выиграла у Бельгии, Германия победила Нидерланды, Италия разгромила Израиль
186вчера, 20:45
Европейские лиги и FIFPro пожаловались в антимонопольные органы ЕС из-за календаря: «ФИФА действует лишь в собственных интересах. Впереди худший сезон в истории в плане нагрузок»
38вчера, 20:36
Медведев об интересе россиян к футболу: «Исследование ВЦИОМ кажется подозрительным – ожидаем появление незаказных опросов, которые покажут другие результаты»
24вчера, 20:29
Балахнин о Мостовом: «Надо поработать для начала, чтобы судить кого-то. Заявления о Мусаеве некорректны – «Краснодар» выглядит прилично»
9вчера, 20:19
Бенжамен Менди: «Игроки «Сити», включая капитана, бывали на моих вечеринках – все выпивали, у всех были связи с женщинами. Но только меня ложно обвинили в насилии и публично унизили»
81вчера, 20:17
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеско про 1:2 от Франции: «Бельгия заслуживала победу. Когда не выигрываешь в таких матчах, испытываешь разочарование» 
14 минут назад
Кузьмичев о зарплате Батракова: «Сарвели, который и 10% не делает для «Локо», получает намного больше. Клуб должен к своим игрокам относиться по-другому» 
31 минуту назад
Де Врей про 0:1 от Германии: «Нидерланды провели второй тайм немного лучше. Обидно, что пропустили с углового» 
44 минуты назад
Нагельсманн про 1:0 с Нидерландами: «Заслуженная победа Германии. Нам могли забить только в добавленное время» 
сегодня, 01:39
Спаллетти о 4:1 с Израилем: «Италия создала много моментов и могла забить больше. Было непросто находить пространство в насыщенной обороне, но мы грамотно ее вскрывали» 
1сегодня, 01:21
Николич о ЦСКА: «4-е место не устраивает, но процессом мы должны быть более-менее довольны. В последних 9 матчах 18:3 по голам, ничья с «Рубином» и поражение от «Зенита» не по игре»
5вчера, 21:38
Погба о сокращении бана за допинг: «Я ничего не сделал – за что 4 года? Мне словно дали второй шанс, вернули то, чего меня лишили. Моя цель – набрать форму и вернуться на поле»
3вчера, 21:17
Франция обыграла Бельгию (2:1) благодаря дублю Коло-Муани, Тчуамени получил красную
3вчера, 20:45
Италия разгромила Израиль – 4:1. Ди Лоренцо сделал дубль
8вчера, 20:43
Германия обыграла Нидерланды благодаря голу Левелинга – 1:0. У команды Кумана 1 победа в 4 турах Лиги наций
12вчера, 20:40