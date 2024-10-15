Дешам о 2:1 с Бельгией: «В первые 25 минут у Франции были проблемы с доставкой мяча в атаку. Во втором тайме мы лучше контролировали ход матча» 

Дидье Дешам оценил победу сборной Франции над Бельгией (2:1) в Лиге наций.

«Первые 25 минут получились для нас очень тяжелыми. Бельгийцы играли очень интенсивно. У нас были проблемы с доставкой мяча в атаку. Но мы сумели справиться с давлением и начали создавать моменты.

Во втором тайме мы лучше контролировали ход матча», – сказал тренер сборной Франции .