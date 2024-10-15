Кузьмичев о зарплате Батракова: «Сарвели, который и 10% не делает для «Локо», получает намного больше. Клуб должен к своим игрокам относиться по-другому» 

Владимир Кузьмичев высказался об условиях контракта Алексея Батракова с «Локо».

В 11 играх сезона Мир РПЛ на счету хавбека 7 мячей и 6 ассистов – больше всех по «гол+пас».

– Насколько сложно сейчас купить Батракова?

– У него нет отступных, есть штраф за одностороннее расторжение контракта – 20 миллионов. А в дальнейшем это еще разбирательства и дисквалификация.

– Эта сумма была прописана до того, как он заиграл?

– Если я не ошибаюсь, новый контракт у него был подписан год назад. Там у всех такие контракты, исключения делались только для клиентов Павла Андреева.

– Клуб предлагал поднять ему зарплату?

– К сожалению, инициативы от клуба нет.

Мне кажется, что ребята, которые не на словах, а на деле доказывают свою необходимость команде…Все-таки в этой ситуации клуб должен немножко по-другому смотреть.

– Вам не кажется, что дистанция пока что маленькая и к этому разговору можно вернуться как минимум зимой?

– Да можно к ней вернуться и когда контракт закончится, вопрос только как себя будет чувствовать игрок. Все говорят, что он молодой, а ему все-таки уже 19 лет. Он понимает, что тот же Сарвели, который и 10% не делает для команды, получает намного больше в сравнении с ним.

– Сарвели – купленный игрок, а Батраков – воспитанник, который только начинает.

– Так вот я и говорю, что клуб должен к своим игрокам относиться немножко по-другому, а не к тем, кто куплен, – сказал бывший директор академии «Локомотива » в эфире шоу «Это футбол, брат».