Кузьмичев об академии «Локо»: «Батраков, Раков и Погостнов решили проблему, которая казалась нерешаемой. Важно, насколько сильно работает система подготовки клуба»
— Насколько Батракову помог летний уход лидеров из «Локо» во главе с Глушенковым?
— Ситуация очень простая: конечно, уход ведущих игроков, не только Глушенкова, но и Миранчука, Жемалетдинова — это для любого клуба колоссальная потеря. В этой ситуации молодые пацаны, как Батраков, отчасти Раков и вернувшийся из аренды Погостнов, а также некоторые приобретенные футболисты решили проблему, которая казалась нерешаемой. Это говорит о том, что фундаментально важно, насколько сильно работает система подготовки клуба. Если у тебя есть фундамент, то в такой критической ситуации можно чувствовать себя спокойно.
— Откуда этот фундамент появился, если учесть, что за последние 15 лет руководители академии «Локомотива» очень часто менялись?
— Это объясняется тем, что все-таки клубная академия — это не команда мастеров, где все зависит от тренера и менеджеров. В любом случае на определенном этапе закладывается какой-то фундамент, когда идет набор игроков, когда к работе привлекается квалифицированный тренерский штаб. Они дают ребятам навыки, образование. Фундамент закладывается, и даже после смены менеджмента он дает результат и работает.
На сегодняшний день у «Локомотива» есть определенные наработки, результаты — это все видят. Очень яркие и качественные ребята не первый год вырастают в системе клуба и выступают на уровне РПЛ — не только в «Локомотиве», но и в других командах.
Вопрос другой: главное – это поддерживать и по возможности развивать. Отвечая на ваш вопрос: был в свое время создан определенный временной задел, позволяющий на длинном цикле держаться на плаву, – сказал бывший директор академии «Локомотива».
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