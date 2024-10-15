Спаллетти о 4:1 с Израилем: «Италия создала много моментов и могла забить больше. Было непросто находить пространство в насыщенной обороне, но мы грамотно ее вскрывали»
Лучано Спаллетти оценил победу сборной Италии над Израилем (4:1) в Лиге наций.
«Мы создали много моментов и могли забить больше. Было непросто находить пространство в насыщенной обороне, но мы грамотно ее вскрывали.
Сегодня каждый игрок выполнил свое задание. Мы были командой: все, кто вышли на поле, сыграли хорошо. Да, могли забить еще больше, но сойдет и так», – сказал тренер сборной Италии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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