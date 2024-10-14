«МЮ» за 20 млн евро может купить Каррераса у «Бенфики». Манкунианцы продали защитника в этом году за 6 млн (Record)

«Манчестер Юнайтед» может купить Альваро Фернандеса Каррераса.

В этом году «Бенфика » выкупила 21-летнего испанского защитника у манкунианцев за шесть миллионов евро .

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед » может выкупить футболиста, воспользовавшись пунктом, прописанным в его контракте после перехода в португалький клуб.

Договор игрока и «Бенфики» рассчитан до 2029 года. Предполагается, что сумма выкупа может составить около 20 миллионов евро.

В этом сезоне Альваро Фернандес Каррерас провел 7 матчей в чемпионате Португалии.

Ранее стало известно , что интерес к нему проявляют также «Реал», «Барселона» и «Ливерпуль».