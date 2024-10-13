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«Ливерпуль» хочет приобрести Каррераса из «Бенфики». 21-летним защитником интересуются «Реал», «Барса» и «МЮ»

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Альваро Фернандеса Каррераса из «Бенфики».

21-летний левый защитник может стать потенциальной 30-летнему Энди Робертсону, пишет As.

Контракт игрока с «Бенфикой» рассчитан до 2029 года, в нем предусмотрен пункт об отступных, но их сумма не разглашается.

Сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» следят за выступлениями молодого игрока, однако наибольший интерес к его ситуации проявил именно «Ливерпуль».

Отмечается, что Каррерас имеет опыт игры в Англии, так как ранее выступал за юношескую команду «Манчестер Юнайтед» и «Престон» в Чемпионшипе. В связи с этим адаптация испанца к английскому футболу не станет проблемой.

В нынешнем сезоне защитник провел 7 матчей в чемпионате Португалии и 2 игры в Лиге чемпионов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
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logoРеал Мадрид
возможные трансферы
logoЭндрю Робертсон
logoАльваро Фернандес Каррерас
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