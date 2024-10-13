«Ливерпуль» хочет приобрести Каррераса из «Бенфики». 21-летним защитником интересуются «Реал», «Барса» и «МЮ»
«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Альваро Фернандеса Каррераса из «Бенфики».
21-летний левый защитник может стать потенциальной 30-летнему Энди Робертсону, пишет As.
Контракт игрока с «Бенфикой» рассчитан до 2029 года, в нем предусмотрен пункт об отступных, но их сумма не разглашается.
Сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» следят за выступлениями молодого игрока, однако наибольший интерес к его ситуации проявил именно «Ливерпуль».
Отмечается, что Каррерас имеет опыт игры в Англии, так как ранее выступал за юношескую команду «Манчестер Юнайтед» и «Престон» в Чемпионшипе. В связи с этим адаптация испанца к английскому футболу не станет проблемой.
В нынешнем сезоне защитник провел 7 матчей в чемпионате Португалии и 2 игры в Лиге чемпионов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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