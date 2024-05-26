«Бенфика» выкупила у «МЮ» защитника Альваро Фернандеса за 6 млн евро и процент от перепродажи

Альваро Фернандес Каррерас не вернется в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

« » объявила о выкупе защитника, арендованного в январе. С ним подписан контракт сроком до 2029 года.

По сведениям инсайдера , португальцы заплатили 6 млн евро. Также у « » будет право обратного выкупа испанца и право повторить предложенную за него любую сумму. К тому же манкунианцы получат часть суммы от перепродажи игрока.

В текущем сезоне Фернандес Каррерас провел 11 матчей в лиге Португалии и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.