«Бенфика» выкупила у «МЮ» защитника Альваро Фернандеса за 6 млн евро и процент от перепродажи
Альваро Фернандес Каррерас не вернется в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
«Бенфика» объявила о выкупе защитника, арендованного в январе. С ним подписан контракт сроком до 2029 года.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, португальцы заплатили 6 млн евро. Также у «МЮ» будет право обратного выкупа испанца и право повторить предложенную за него любую сумму. К тому же манкунианцы получат часть суммы от перепродажи игрока.
В текущем сезоне Фернандес Каррерас провел 11 матчей в лиге Португалии и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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