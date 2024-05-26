«Бенфика» выкупила у «МЮ» защитника Альваро Фернандеса за 6 млн евро и процент от перепродажи

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия трансферы деньги Альваро Фернандес Каррерас Фабрицио Романо Футбол

Альваро Фернандес Каррерас не вернется в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

«Бенфика» объявила о выкупе защитника, арендованного в январе. С ним подписан контракт сроком до 2029 года.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, португальцы заплатили 6 млн евро. Также у «МЮ» будет право обратного выкупа испанца и право повторить предложенную за него любую сумму. К тому же манкунианцы получат часть суммы от перепродажи игрока.

В текущем сезоне Фернандес Каррерас провел 11 матчей в лиге Португалии и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

 

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9 комментариев
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Продавать Бенфике с процентом от перепродажи очень выгодно
+5
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+5
В январе не продлили аренду Регилона
И отдали Альваро в аренду
Благодаря чему 7хаг смог ныть, что у него нет левого защитника
Гений стратегии
+6
-5
+1
Ответ Калабаскас
В январе не продлили аренду Регилона И отдали Альваро в аренду Благодаря чему 7хаг смог ныть, что у него нет левого защитника Гений стратегии
в предсезонке ни о чём был
+1
0
+1
От балластов избавляться надо
+1
-1
0
Удачи
0
0
0
Не стареющий Руй Кошта )
0
0
0
Ответ Калабаскас
В январе не продлили аренду Регилона И отдали Альваро в аренду Благодаря чему 7хаг смог ныть, что у него нет левого защитника Гений стратегии
От того что Альваро бы остался особо ничего не поменялось бы, потому что даже правоногий и не понимающий что делать с мячом АВБ лучше, чем он
А вот отдавать Регилона поторопились
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