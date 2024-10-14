Виктор Онопко: «Сын просил черный хлеб, докторскую колбасу и морковь по-корейски из Москвы привезти – в Испании этого нет. Иногда икру привожу»

Виктор Онопко рассказал, какую еду просит привезти его семья из России в Испанию.

Семья бывшего футболиста сборной России много лет проживает в Испании.

«Сын просил черный хлеб, докторскую колбасу и морковь по-корейски из Москвы привезти. В Испании этого нет.

Малосольные огурцы и тульские пряники еще любит. Иногда икру привожу», – рассказал Онопко.

Напомним, Виктор Онопко входит в тренерский штаб «Ростова » с марта 2022 года.