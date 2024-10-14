Онопко о логистике: «Все команды РПЛ «Ростову» сочувствуют. У нас футболисты к автобусу приходят с подушками, одеялами, даже с матрасами» 

Виктор Онопко высказался о трудностях с логистикой у «Ростова».

«Если честно, очень тяжело. Хотя говорят: вы уже привыкли. Нет, к этому нельзя привыкнуть. Для организма это большая дополнительная нагрузка. Особенно когда недосыпаешь.

Когда к нам приезжал «Акрон», за день до игры встретил на прогулке Дзюбу. И Дзюба сказал: «Я поражаюсь, как вы ездите. Мы один раз приехали, а вы же постоянно так добираетесь». И это не только Артема касается. Практически все команды РПЛ «Ростову» сочувствуют.

Две команды у нас в таких условиях — мы и «Краснодар». Ничего, как-то приспосабливаемся. У нас все футболисты к автобусу приходят с подушками, одеялами, кто-то даже с матрасами. Если раньше могли прилетать на выезд за день до игры, то теперь приезжаем за два, чтобы две ночи нормально поспать», — сказал ассистент тренера «Ростова ».