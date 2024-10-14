Валентин Пальцев: «2,5 года назад появилась невеста, и у меня началось движение вверх: от «КАМАЗа» до «Динамо». Может, она нагадала что-то, кому-то сверху сказала чего»

Валентин Пальцев высказался о причинах своих успехов в футбольной карьере.

«Это заслуга тренеров и всех людей, которые со мной работали и продолжают работать. Благодаря им я расту на футбольном поле.

Случилось ли что-то в жизни, что могло повлиять на меня? У меня 2,5 года назад появилась невеста. С этого момента у меня началось движение вверх: от «КАМАЗа » до махачкалинского «Динамо».

Может она нагадала что-то, кому-то сверху сказала чего. Жена талисман, получается», – сказал защитник «Динамо » Махачкала.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл 14 матчей за махачкалинцев во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей. 5 сентября он провел дебютный матч за сборную России. Подробная статистика игрока доступна по ссылке .