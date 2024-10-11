Директор «Пари НН» об отставке Илича: «Логика клуба — всегда думать стратегически на несколько шагов вперед. Были вещи, которые нас не устраивали» 

Спортивный директор «Пари НН» объяснил увольнение Саши Илича с поста тренера.

— Главный вопрос, который у многих возник после отставки Илича: за что? Команда взяла четыре очка в последних двух матчах, поэтому не все поняли логику. Объясните.

— В первую очередь хочется еще раз поблагодарить за работу Сашу Илича и его штаб, мы им благодарны за то, что клуб в минувшем сезоне сохранил место в Премьер-лиге. Остались в хороших отношениях.

А логика клуба — всегда думать стратегически на несколько шагов вперед. Были вещи, которые нас не устраивали, и мы не видели изменений для их решения. Более детально обсуждать эти моменты считаю неправильным — это наша внутренняя кухня.

Говоря о времени смены тренерского штаба, мы в том числе учитывали два аспекта. Во-первых, что стиль игры «Пари НН» низким блоком при Иличе неудобен для «Оренбурга» (они и в большинстве против «Химок» мало создали) и «Акрона». А во-вторых, что затем наступает международная пауза в чемпионате, которая позволит новому тренеру лучше познакомиться с командой и начать внедрять свои идеи, – сказал Александр Удальцов .

Новым тренером «Пари НН » на днях стал Виктор Гончаренко. После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.