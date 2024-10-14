Промеса еще не зарегистрировали во 2-й лиге ОАЭ. Экс-игрок «Спартака» подписал контракт с «Юнайтед» в начале сентября
Квинси Промеса еще не зарегистрировали во втором дивизионе ОАЭ.
Экс-нападающий «Спартака» подписал годичный контракт с «Юнайтед» из Дубая в начале сентября.
«Федерация ОАЭ пока не заявила Квинси Промеса за наш клуб, поэтому пока ничего нового нет. Как будут новости касаемо регистрации голландца за наш клуб, мы все сообщим», – заявили в отделе маркетинга «Юнайтед».
Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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