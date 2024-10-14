Сторожук об «Арсенале» и 1:1 с «Сочи»: «Для команды с 10-м бюджетом в лиге ничья — неплохой результат». Туляки лидируют в таблице

Александр Сторожук оценил ничью «Арсенала» с «Сочи» (1:1) в Мелбет Первой лиге.

После 14 туров туляки с 26 очками делят лидерство в таблице с «Торпедо», опережая идущий третьим «Урал» на одно очко.

«Вся игра была на половине поля соперника, за исключением каких‑то штрафных в нашу сторону, угловых и так далее. В большей степени мы сами их привозили.

Хорошая игра, хотели победить, но я так скажу: для команды с десятым бюджетом в лиге ничья — довольно неплохой результат», — сказал тренер «Арсенала ».